У деяких регіонах України 4 травня очікується невелике похолодання з опадами, - синоптик Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в четвер, 4 травня, в деяких регіонах України невелике похолодання з дощами
Про це інформує Наталка Діденко.
Завтра, 4 травня, похолодання торкнеться західних та північних областей України.
Температура повітря знизиться впродовж дня до +11...+15 °C.
На решті території України можна нарешті грітися - вдень буде +16...+22 °C.
Атмосферний фронт, який принесе невелике похолодання, зумовить дощі лише на заході та півночі України. Часом дощ не долітатиме до землі, обмежиться лише збільшенням хмарності.
Центр, схід, південь України - суха сонячна погода.
У Києві сьогодні найтепліший день.
4 травня опадів хоча й не буде, проте збільшиться хмарність. Температура повітря залишатиметься в комфортних межах, але все ж знизиться до +16 °C.
5 травня є ймовірність невеликого дощу, а 6-7 травня похолоднішає ще на кілька градусів.
У ніч на неділю на околицях Києва можливі невеликі заморозки.
Раніше фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків.
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