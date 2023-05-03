Про це інформує Наталка Діденко.

Завтра, 4 травня, похолодання торкнеться західних та північних областей України.

Температура повітря знизиться впродовж дня до +11...+15 °C.

На решті території України можна нарешті грітися - вдень буде +16...+22 °C.

Атмосферний фронт, який принесе невелике похолодання, зумовить дощі лише на заході та півночі України. Часом дощ не долітатиме до землі, обмежиться лише збільшенням хмарності.

Центр, схід, південь України - суха сонячна погода.

У Києві сьогодні найтепліший день.

4 травня опадів хоча й не буде, проте збільшиться хмарність. Температура повітря залишатиметься в комфортних межах, але все ж знизиться до +16 °C.

5 травня є ймовірність невеликого дощу, а 6-7 травня похолоднішає ще на кілька градусів.

У ніч на неділю на околицях Києва можливі невеликі заморозки.

Раніше фахівчиня розповіла, що в ніч на неділю на півночі України є ймовірність заморозків.