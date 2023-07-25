У Дії представили освітній серіал про різні аспекти у житті військового

У фільмі показані інструкції для поширених ситуацій, які можуть статися в житті військовослужбовця, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.

Із 9-ти уроків даного освітнього серіалу можна дізнатися про те:

як адаптуватися до військового життя після цивільного;

які права та обов’язки має новобранець;

як надавати першу психологічну допомогу;

як діяти в екстремальних ситуаціях;

як допомогти собі на бойових завданнях;

які психічні реакції відбуваються після бойових дій та як подолати цей стрес;

який має бути план дій у разі потрапляння в полон;

що робити родичам військовослужбовця, який зник безвісти чи потрапив у полон;

як повернутися до цивільного життя та знайти спільну мову з рідними;

які поради будуть корисними для членів сім’ї та друзів військового.

"Серіал стане в пригоді чинним і майбутнім військовослужбовцям та їхнім близьким. Під час перегляду ви отримаєте практичні поради та здобудете знання, які можуть знадобитися під час служби", – уточнили у Мінцифрі.

Освітній серіал створено з ініціативи проєкту "Психологічна та юридична допомога під час воєнного стану", що реалізується благодійною організацією "Благодійний фонд "Внутрішня сила нації" за фінансової підтримки NGO Ukrainian Patriots на базі Київського інституту сучасної психології та психотерапії спеціально для платформи Дія.Освіта.

Переглянути серіал можна ТУТ.