У Дії тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тис. гривень, - Мінцифри

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Від російського вторгнення в Україну сотні українських підприємств вимушені були припинити свою роботу або скоротити діяльність у рази. Тому, щоб фінансово допомогти власникам малого бізнесу, які постраждали від збройної агресії РФ, ми запускаємо гранти на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.

Заявки можуть подавати дрібні підприємства, які:

зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях;

тимчасово перемістилися з цих областей або постраждали внаслідок бойових дій та можуть це підтвердити.

Пріоритет надаватимуть компаніям, які виробляють життєво необхідні товари або надають життєво необхідні послуги.

Заявку на грант можна подати на порталі "Дія" за посиланням.

Програму фінансують Європейський Союз та уряд Німеччини.

Нагадаємо, близько 500 підприємств переїхали з зони бойових дій у безпечніші регіони, більш ніж половина вже відновили роботу. Крім того, ще 192 підприємства тільки готуються транспортувати свої потужності.