У "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року

Про це повідомляє Telegram-канал "Дія".



"Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично", - йдеться у повідомленні.



Загалом у "Дії" доступні:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

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Натомість "паспорт-книжечка" в цьому сервісі не відображається.