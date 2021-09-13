У "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року
У сервісі цифрових державних послуг "Дія" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року
Про це повідомляє Telegram-канал "Дія".
"Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично", - йдеться у повідомленні.
Загалом у "Дії" доступні:
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
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