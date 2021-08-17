У "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android

Про це повідомляє преслужба "Дії".



Відомо, що бета-тест на iOS почався ще на початку липня.



"Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тому, що в Google з'явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов'язаної з COVID-19", - йдеться у повідомленні.



У свою чергу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переда, що сьогодні всі, хто реєструвався на тестування сертифіката для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb