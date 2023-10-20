У Дії з'явилася карта з Пунктами незламності
Українці мають нову послугу у Дії, відтепер можна знайти Пункт незламності, який найближчий до вас, дізнатися графік роботи та опції та прокласти маршрут
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Відсьогодні у застосунку Дія стала доступна карта Пунктів незламності. Тепер українці зможуть легко, зручно і швидко перевірити наявність послуг в найближчому до них пункті, а також дізнатися дорогу до нього", - йдеться в заяві.
Щоб отримати послугу потрібно:
- увійти в оновлений застосунок натиснути "Послуги" - "Пункти незламності"
- прочитати інформацію та натиснути "Далі"
- обрати свою область та звантажити мапу.
Потім користувач матиме її офлайн, тоді Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо ви не хочете ділитися своїм розташуванням, ви можете знайти пункти за допомогою збільшення або зменшення масштабу за бажанням фільтруйте пункти.
З огляду на безпеку геолокації Пунктів незламності не показуються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та деяких районах Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської областей.
В Україні наразі діє 10 801 Пункт незламності – це місця, де є все необхідне: тепло, вода, електрика, мобільний зв’язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та речі для мам і дітей. Ще 2518 таких пунктів готові відкритися за потреби. З них 96 – на залізничних станціях.
Що передувало
Уряд іще в серпні доручив місцевій владі навести лад у Пунктах незламності з огляду на наближення осінньо-зимового періоду. 12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.
У вересні стало відомо, що до початку нового опалювального сезону в Україні планують запустити новий сервіс у Дії, в якому буде вся важлива інформація про Пункти незламності.
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