У Дії з'явилася карта з Пунктами незламності

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Відсьогодні у застосунку Дія стала доступна карта Пунктів незламності. Тепер українці зможуть легко, зручно і швидко перевірити наявність послуг в найближчому до них пункті, а також дізнатися дорогу до нього", - йдеться в заяві.

Щоб отримати послугу потрібно:

увійти в оновлений застосунок натиснути "Послуги" - "Пункти незламності"

прочитати інформацію та натиснути "Далі"

обрати свою область та звантажити мапу.

Потім користувач матиме її офлайн, тоді Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо ви не хочете ділитися своїм розташуванням, ви можете знайти пункти за допомогою збільшення або зменшення масштабу за бажанням фільтруйте пункти.

З огляду на безпеку геолокації Пунктів незламності не показуються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та деяких районах Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської областей.

В Україні наразі діє 10 801 Пункт незламності – це місця, де є все необхідне: тепло, вода, електрика, мобільний зв’язок, інтернет, місце для відпочинку, аптечки та речі для мам і дітей. Ще 2518 таких пунктів готові відкритися за потреби. З них 96 – на залізничних станціях.

Що передувало

Уряд іще в серпні доручив місцевій владі навести лад у Пунктах незламності з огляду на наближення осінньо-зимового періоду. 12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.

У вересні стало відомо, що до початку нового опалювального сезону в Україні планують запустити новий сервіс у Дії, в якому буде вся важлива інформація про Пункти незламності.