У "Дії" з'явилося радіо: як користуватися
У застосунку "Дія" відтепер можна слухати онлайн радіостанції. Це можливо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Еспресо.TV.
"Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", - написав міністр.
Як користуватися "Дія.Радіо"
- Зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги";
- Виберіть "Дія.Радіо".
Також Федоров подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.
Нагадаємо, тимчасовий єДокумент на період воєнного стану з'явився у застосунку "Дія".
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