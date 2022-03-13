У "Дії" з'явилося радіо: як користуватися

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Еспресо.TV.



"Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", - написав міністр.

Як користуватися "Дія.Радіо"

Зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги";

Виберіть "Дія.Радіо".

Також Федоров подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.



Нагадаємо, тимчасовий єДокумент на період воєнного стану з'явився у застосунку "Дія".



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