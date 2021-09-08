У Дніпрі чоловік стріляв біля магазину через покупця, який був без маски
У Дніпрі сталася стрілянина, в супермаркеті один покупець посварився з іншим. Чоловік вистрілив у свого опонента з револьвера за те, що той відмовлявся надіти маску
Про це повідомляє "Інформатор".
7 вересня, приблизно о 20:30, в супермаркеті на Тверській вулиці між покупцями почалася суперечка. Один з них вимагав, щоб інший надів маску. Однак другий покупець рішуче відмовлявся. Чоловіки продовжили свою розмову на вулиці.
Вже там перший покупець дістав револьвер і вистрілив у другого. В результаті потерпілий отримав травму. Чоловік потрапив з револьвера йому в обличчя, під праве око.
Покупця, що стріляв, затримала поліція. При ньому, крім револьвера, знайшли електрошокер і газовий балончик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.89
- Актуальне
- Важливе