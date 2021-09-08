У Дніпрі чоловік стріляв біля магазину через покупця, який був без маски

Про це повідомляє "Інформатор".

7 вересня, приблизно о 20:30, в супермаркеті на Тверській вулиці між покупцями почалася суперечка. Один з них вимагав, щоб інший надів маску. Однак другий покупець рішуче відмовлявся. Чоловіки продовжили свою розмову на вулиці.

Вже там перший покупець дістав револьвер і вистрілив у другого. В результаті потерпілий отримав травму. Чоловік потрапив з револьвера йому в обличчя, під праве око.

Покупця, що стріляв, затримала поліція. При ньому, крім револьвера, знайшли електрошокер і газовий балончик.