У Дніпрі демонтували пам'ятник російському науковцеві Ломоносову

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначаються, що комунальники зняли його з постаменту за допомогою спецтехніки. Тепер його відвезуть на територію одного з комунальних підприємств.

У місті Кременчук на Полтавщині 21 листопада 2022 року прибрали пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову.

Також 4 січня в Дніпрі демонтували пам'ятники російському генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та радянському солдату Олександру Матросову.