У Дніпрі демонтували пам'ятник російському науковцеві Ломоносову
У Дніпрі в п'ятницю, 6 січня, демонтували пам'ятник російському науковцеві Михайлові Ломоносову
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначаються, що комунальники зняли його з постаменту за допомогою спецтехніки. Тепер його відвезуть на територію одного з комунальних підприємств.
- У місті Кременчук на Полтавщині 21 листопада 2022 року прибрали пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.
- 28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову.
- Також 4 січня в Дніпрі демонтували пам'ятники російському генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та радянському солдату Олександру Матросову.
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