Про це повідомляє Суспільне.

У місті, в рамках декомунізації та дерусифікації, демонтували одразу два пам'ятники - Юхиму Пушкіну, що більш відомий серед місцевих як "танк" та Олександру Матросову. Пам'ятники відвезли на територію одного з комунальних підприємств, де вони деякий час зберігатимуться.

Обидва військових загинули під час Другої світової війни та були визнані радянською владою "Героями СРСР".

У місті Кременчук на Полтавщині 21 листопада прибрали пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

28 грудня в Одесі демонтували пам'ятник Катерині ІІ та російському полководцю Олександру Суворову.

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