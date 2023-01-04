У Дніпрі демонтували пам'ятники російським діячам Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову
У середу, 4 січня, у Дніпрі демонтували пам'ятники російському генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну та радянському солдату Олександру Матросову
Про це повідомляє Суспільне.
У місті, в рамках декомунізації та дерусифікації, демонтували одразу два пам'ятники - Юхиму Пушкіну, що більш відомий серед місцевих як "танк" та Олександру Матросову. Пам'ятники відвезли на територію одного з комунальних підприємств, де вони деякий час зберігатимуться.
Обидва військових загинули під час Другої світової війни та були визнані радянською владою "Героями СРСР".
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