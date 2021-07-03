У Дніпрі конфлікт через рекламні борди закінчився пораненнями

Не допустити цього намагалися представники власника бордів, передає Еспресо.TV.



Як інформує місцевий портал Наше місто, з'ясування відносин між сторонами призвело до поранення двох співробітників муніципальної варти Дніпра.







За попередньою оцінкою, одного з чоловіків поранено у голову з травматичного пістолета.



Нацполіція оголосила план "Перехоплення", зазначає видання.







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