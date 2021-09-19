У Дніпрі люди завадили "тітушкам" зірвати Куліш-Фест

Про це повідомляє Главком.

Фестиваль відбувся у парку "Зелений гай", де зібралися близько тисячі осіб – серед них активісти, волонтери та ветерани АТО. Туди ж прибув й експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

На заході було чимало родин із дітьми. "Тітушки", які організовано прибули у парк, не приховували своєї симпатії до нинішньої влади – гучно викрикували "Зеленский молодец", нецензурно лаялися на адресу "Євросолідарності" та Порошенка, кричали, що "им не место в Днепропетровске".

Обурені дніпряни не дозволили молодикам зіпсувати свято, відтіснили їх, а кількох довелося скрутити. Відео із парку також опублікувала молодіжна активістка Дінара Габібуллаєва. На ньому видно, що один з провокаторів п’яний, а на запитання, скільки він випив, він відповів "Какая тебе разница?".

За словами місцевих, молодики не дуже добре орієнтувались у Дніпрі, їх організовано привезли з Кривого Рогу та Запоріжжя. Цю інформацію також підтвердила поліція.

Перед провокацією у парку молодиків також бачили біля офісу партії "Європейська Солідарність", де вони викрикували нецензурні образи.

"Нас не зупинять ніякі провокації Банкової, яка нас боїться", – зазначив Петро Порошенко.

За даними місцевих джерел, приїзд "тітушок" у Дніпро організували на замовлення влади. Зокрема, за організацією може стояти народний депутат від "Слуг" Максим Бужанський. Серед "тітушок" також помітили особу, схожу на помічника речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича.

Куліш-Фести традиційно проводяться у різних містах України за ініціативи волонтера і музиканта, лідера гурту "Широкий лан" Ярослава Бойка, партійців "Європейської Солідарності" та ветеранів війни проти російської агресії.



Нагадаємо, 24 серпня, у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка.

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