У Дніпрі невідомі на другий день свята повалили Ханукію
У понеділок, 29 листопада, близько 5:55 ранку у Дніпрі невідомі повалили ханукальний світильник, встановлений на Європейській площі
Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції на своїй сторінці у Facebook.
"Слідче відділення поліції №7 відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб", - зазначається у повідомленні поліції.
Довідка: Ханука - це єврейське восьмиденне зимове свято, присвячене перемозі добра над злом.
У 2021 році Ханука розпочалася увечері 28 листопада, а закінчується 6 грудня.
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