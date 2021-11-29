У Дніпрі невідомі на другий день свята повалили Ханукію

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції на своїй сторінці у Facebook.



"Слідче відділення поліції №7 відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб", - зазначається у повідомленні поліції.



Довідка: Ханука - це єврейське восьмиденне зимове свято, присвячене перемозі добра над злом.



У 2021 році Ханука розпочалася увечері 28 листопада, а закінчується 6 грудня.



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