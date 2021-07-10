У Дніпрі п'яний спустив ротвейлера на стареньку жінку

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Інцидент стався 10 липня, близько 8:30 ранку. На вулиці Леоніда Стромцова, 3 п'яний чоловік спустив ротвейлера на літню жінку. Перехожі викликали швидку допомогу. Постраждалу забрали в лікарню", - розповідає із посиланням на очевидців місцевий портал ​​​​​Наше місто.



Видання оприлюднило світлину потерпілої.



Подробиці події з'ясовуються.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb