У Дніпрі п'яний спустив ротвейлера на стареньку жінку
У місті Дніпро ротвейлер напав на літню жінку. Собака була без намордника та повідка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Інцидент стався 10 липня, близько 8:30 ранку. На вулиці Леоніда Стромцова, 3 п'яний чоловік спустив ротвейлера на літню жінку. Перехожі викликали швидку допомогу. Постраждалу забрали в лікарню", - розповідає із посиланням на очевидців місцевий портал Наше місто.
Видання оприлюднило світлину потерпілої.
Подробиці події з'ясовуються.
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