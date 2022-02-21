У Дніпрі спалили автівку директора ФК "Перемога"
У Дніпрі невідомі спалили автомобіль Ford, який належить директору футбольного клубу "Перемога" Елакісу Сагірову
Про це повідомляє офіційний Facebook ФК "Перемога".
Інцидент трапився учора, 20 лютого. Автівка Ford, яку спалили невідомі, належав директору ФК "Перемога" Елакісу Сагірову.
"Сьогодні, поки триває слідство, важко щось говорити. Можливо пов'язано з чим завгодно. Версії різні опрацьовуються. У тому числі й футбольні, може, конкуренція чи ще щось. Поки йде слідство, нічого не говоритимемо", – сказав почесний президент "Перемоги" Феміс Сагіров.
Поліція вже розпочала слідчі дії та відкрила кримінальне провадження за статтею щодо навмисного псування майна.
"Перемога", директором якої є Елакіс Сагіров, виступає у другій лізі України з футболу.
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