У Дніпрі від ракетної атаки росіян згоріло понад сто автобусів АТП, є загиблий
Від ракетних ударів окупантів, яких вони завдали ввечері 29 вересня, у Дніпрі згоріли понад 100 автобусів місцевого автотранспортного підприємства
Про це повідомили голова ОВА Валентин Резніченко й мер міста Борис Філатов.
"Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили й в транспортне підприємство", - написав Резніченко.
Він зазначав, що була сильна пожежа, адже горіла адмінбудівля з 50 автобусами. Проте достеменні масштаби руйнувань з’ясовувалися.
Внаслідок удару рашисти вбили одну людину, щонайменше двох поранили.
Своєю чергою Філатов також підтвердив удар по місцевому АТП.
"Коротко, без подробиць. Але я повинен сказати всім, кого це стосується. Ці виродки розвалили "іскандером" звичайне міське АТП. Згоріло майже 50 автобусів", - написав він.
А місцевих жителів попередив, що тим, хто планував зранку їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146 А та 146Б, необхідно ретельно спланувати свій час.
Згодом Філатов уточнив: "згоріло понад сто автобусів. Це ппц. Завтра добираємося на роботу із запізненням".
- У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи. Унаслідок ракетних ударів було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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