У Дніпрі встановили мобільні бомбосховища на зупинках (фото)
У Дніпрі на зупинках громадського транспорту з'явилися мобільні бомбосховища, де можна сховатися під час повітряної тривоги
Відповідні фото опублікував Telegram-канал BBC.
"Стіни бомбосховища понад 25 см завтовшки, а стеля – близько 40 см. Укриття розраховане на 18 місць. Уся конструкція важить близько 70 тонн: вона виготовлена з міцного залізобетону, який захистить людей від уламків та касетних снарядів у разі обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Раніше подібні бомбосховища з'явились у Харкові.
- У березні в Харкові окупанти обстріляли тролейбусну зупинку.
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