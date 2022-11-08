Відповідні фото опублікував Telegram-канал BBC.

"Стіни бомбосховища понад 25 см завтовшки, а стеля – близько 40 см. Укриття розраховане на 18 місць. Уся конструкція важить близько 70 тонн: вона виготовлена з міцного залізобетону, який захистить людей від уламків та касетних снарядів у разі обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Раніше подібні бомбосховища з'явились у Харкові.

У березні в Харкові окупанти обстріляли тролейбусну зупинку.

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