У Харкові обстріляли тролейбусну зупинку - один цивільний загинув, троє поранені

Про це повідомляє Суспільне.



Обстріл стався 13 березня в Індустріальному районі Харкова поблизу тролейбусної зупинки на вулиці Шарикова.

За словами директора Центру екстреної меддопомоги Харкова Віктора Забашти, одна людина загинула. Трьох поранених доправили до лікарні.

Усі постраждалі - цивільні.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат.

На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області.