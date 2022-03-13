У Харкові обстріляли тролейбусну зупинку - один цивільний загинув, троє поранені
У Харкові російські окупанти обстріляли тролейбусну зупинку - один цивільний загинув, троє поранені
Про це повідомляє Суспільне.
Обстріл стався 13 березня в Індустріальному районі Харкова поблизу тролейбусної зупинки на вулиці Шарикова.
За словами директора Центру екстреної меддопомоги Харкова Віктора Забашти, одна людина загинула. Трьох поранених доправили до лікарні.
Усі постраждалі - цивільні.
- Нагадаємо, на Харківщині окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат.
- На Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей, - начальник Слідчого управління Нацполіції області.
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