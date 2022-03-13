На Харківщині окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат та установку комплексної підготовки газу

Про це повідомив очільник військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов у Telegram.



"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли приблизно 50 артилерійських, мінометних та обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані. У порівнянні з попередніми днями - ситуація менш напружена. Але ЗСУ не втрачають пильності. Знову спостерігали певна активність безпілотних літальних апаратів противника для розвідки"- йдеться у повідомленні.



За даними очільника, під час обстрілів Ізюмського району окупант вцілив в установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, вже вдалось відновили функціонування закладу. Там перебуває 350 людей.



"Ворог продовжує атакувати Ізюмський район та влучив в установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. За даними рятувальників, травмований був 1 працівник. В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, відновили функціонування закладу, там перебуває 350 підопічних та працівники. Паралельно працюємо над евакуацією"- повідомив Синєгубов.



Також Олег Синєгубов додав, що в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.







Нагадаємо, за 17 днів війни РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1226 бронемашин, 374 танки, 74 літаків, 86 гелікоптерів і 34 засоби ППО.