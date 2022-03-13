На Харківщині окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат та установку комплексної підготовки газу
Впродовж 12 березня російські війська нанесли артилерійські та мінометні обстріли по Харківській області. Ціллю став психоневрологічний інтернат та установка комплексної підготовки газу
Про це повідомив очільник військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов у Telegram.
"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли приблизно 50 артилерійських, мінометних та обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані. У порівнянні з попередніми днями - ситуація менш напружена. Але ЗСУ не втрачають пильності. Знову спостерігали певна активність безпілотних літальних апаратів противника для розвідки"- йдеться у повідомленні.
За даними очільника, під час обстрілів Ізюмського району окупант вцілив в установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, вже вдалось відновили функціонування закладу. Там перебуває 350 людей.
"Ворог продовжує атакувати Ізюмський район та влучив в установку комплексної підготовки газу біля с. Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. За даними рятувальників, травмований був 1 працівник. В Осколі, де окупанти атакували психоневрологічний інтернат, відновили функціонування закладу, там перебуває 350 підопічних та працівники. Паралельно працюємо над евакуацією"- повідомив Синєгубов.
Також Олег Синєгубов додав, що в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.
- Нагадаємо, за 17 днів війни РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1226 бронемашин, 374 танки, 74 літаків, 86 гелікоптерів і 34 засоби ППО.
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