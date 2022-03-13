За 17 днів війни РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1226 бронемашин, 374 танки, 74 літаків, 86 гелікоптерів і 34 засоби ППО, – Генштаб
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про втрати російських військ на 17 день війни
Відповідну інформацію розмістили на facebook-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 374 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
- артилерійських систем – 140 од,
- РСЗВ – 62 од,
- засоби ППО – 34 од,
- літаків – 74 од,
- гелікоптерів – 86 од,
- автомобільної техніки – 600 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
- Нагадаємо, економіка РФ страждає від війни з Україною. Через військові витрати та міжнародні санкції з річного ВВП РФ пішло $30 мільярдів. Така сума є достатньою для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів Росії протягом року.
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