У Дніпропетровській області ППО збили два російських літаки та безпілотник
22 березня підрозділ ракетної частини на Дніпропетровщині знищив три повітряних цілі
Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Схід" у Facebook.
"Підрозділами однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
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