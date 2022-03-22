У Дніпропетровській області ППО збили два російських літаки та безпілотник

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Схід" у Facebook.



"Підрозділами однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни-агресора", - йдеться у повідомленні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb