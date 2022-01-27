У Дніпровському районі Києва перекинулася вантажівка з металобрухтом, водій заявив про її технічну несправність
У четвер, 27 січня, на Дарницькій площі у Києві через технічну несправність перекинулася на бік вантажівка з металобрухтом
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
ДТП сталася у Дніпровському районі на Дарницькій площі. Вантажівка перекинулася через технічну несправність. Водій розповів, що авто плавно почало хилитися вправо, після чого зачепило бордюрний камінь і перекинулося на бік.
Власник автомобіля стверджує, що причина аварії у тому, що на одній вісі деформувалася неякісна тяга. Зранку вантажівка пройшла технічний огляд, під час якого проблем у неї не виявили.
Як передають Вартові Еспресо, наразі ремонтники підприємства намагаються від'єднати кузов з металобрухтом від шасі. Потім авто за допомогою автокрана поставлять на колеса.
У ДТП ніхто не постраждав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.82
Купівля 28.82Продаж 29.15
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе