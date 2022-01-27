У Дніпровському районі Києва перекинулася вантажівка з металобрухтом, водій заявив про її технічну несправність

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



ДТП сталася у Дніпровському районі на Дарницькій площі. Вантажівка перекинулася через технічну несправність. Водій розповів, що авто плавно почало хилитися вправо, після чого зачепило бордюрний камінь і перекинулося на бік.











Власник автомобіля стверджує, що причина аварії у тому, що на одній вісі деформувалася неякісна тяга. Зранку вантажівка пройшла технічний огляд, під час якого проблем у неї не виявили.











Як передають Вартові Еспресо, наразі ремонтники підприємства намагаються від'єднати кузов з металобрухтом від шасі. Потім авто за допомогою автокрана поставлять на колеса.



У ДТП ніхто не постраждав.











Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb