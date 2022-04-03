У "ДНР" планують вилучати державне й комунальне майно України, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



"У незаконному псевдодержавному утворенні "ДНР" видано указ про вилучення державного та комунального майна України", - розповіла вона.



Окупанти постановили, що в захоплених росіянами населених пунктах вилучатимуть майно державної та комунальної власності України, попри те, що воно, згідно з Конституцією, належить українцям.



"Відповідно до статті 8(2)(a)(iv) Римського статуту і статей 53 та 147 IV Женевської конвенції знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється, такі дії кваліфікуються як воєнні злочини", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.



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