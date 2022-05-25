Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

24 травня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Сили оборони України відійшли від Світлодарська Донецької області для перегрупування.

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