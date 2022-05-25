У Донецькій області РФ за 24 травня вбила 12 мирних жителів
За день 24 травня на Донеччині російські злочинці вбили 12 мирних жителів
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
- 24 травня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Сили оборони України відійшли від Світлодарська Донецької області для перегрупування.
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