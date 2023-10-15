У Донецьку виникла загроза спалаху інфекції через переповнені окупантами морги, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що невдалі спроби штурмових дій російських окупаційних військ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами.

За даними українського підпілля, щодня сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця. Тож тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів.

"Місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання", - зазначає ЦНС.

Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій.

"Кожен успішний удар артилерії – це наближення звільнення наших територій від загарбників". - наголосили у Центрі нацспротиву..