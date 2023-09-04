У ДПСУ розповіли, у якій області фіксується більша активність ворожих ДРГ

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"РФ намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби у Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області", - розказав речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко додав, що всі підрозділи Сил оборони України максимально посилені, обороняючи кордон з агресором. Ворожі ДРГ відразу виявляються і по них відкривається вогонь, вони відходять за лінію нашого державного рубежу.