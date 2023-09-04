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У ДПСУ розповіли, у якій області фіксується більша активність ворожих ДРГ

4 вересня, 2023 понедiлок
16:45
Війна з Росією Знешкодження ворожої ДРГ

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що останнім часом російські ДРГ роблять більше спроб зайти на Сумщину, інколи у Чернігівську область

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"РФ намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби у Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області", - розказав речник Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко додав, що всі підрозділи Сил оборони України максимально посилені, обороняючи кордон з агресором. Ворожі ДРГ відразу виявляються і по них відкривається вогонь,  вони відходять за лінію нашого державного рубежу.

  • 15 серпня українські прикордонники відбили спробу проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи на північному напрямку: диверсанти намагались зайти в межах Новгород-Сіверської територіальної громади
  • 22 серпня Служба безпеки України затримала жительку Сумщини, яку підозрюють у допомозі російським ДРГ. За даними слідства, вона передавала ворогу позиції прикордонників та ЗСУ в прикордонних районах області

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Чернігівщина
Держприкордонслужба
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