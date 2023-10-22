У ДПСУ розповіли, в якому прикордонному регіоні фіксується найбільше ворожих ДРГ

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне, ДРГ - це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії", - розповів він.

Речник Держприкордонслужби зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.

"Адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові, чи цивільні", - пояснив він.

Також, за словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

"Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів", - додав речник ДПСУ.