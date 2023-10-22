У ДПСУ розповіли, в якому прикордонному регіоні фіксується найбільше ворожих ДРГ
Найбільшу кількість російських диверсантів фіксують на кордоні України у Сумській області. Трохи рідше ворожі ДРГ спостерігаються на кордоні в Харківській та Чернігівській областях
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне, ДРГ - це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії", - розповів він.
Речник Держприкордонслужби зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.
"Адже диверсанти відкривають вогонь по автівках, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові, чи цивільні", - пояснив він.
Також, за словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.
"Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів", - додав речник ДПСУ.
- Востаннє російські диверсанти намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область у ніч проти 12 жовтня. Вони планували рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
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