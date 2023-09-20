У ДТЕК розповіли про захисні споруди, які Україна зводить навколо енергетичних об'єктів: наскільки вони ефективні

Про це в ефірі "Forbes Україна" сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, найкращий захист енергетичних об'єктів – це робота ППО, бо жодна підстанція не сконструйована таким чином, аби витримати удари ракет і дронів. Утім енергетики в приватному порядку почали захищати свої об'єкти ще минулого року, встановлюючи бетонні блоки, сітки проти дронів тощо. Міністерство відновлення запропонувало комплексну програму, адже Україна виходить із того, що нові удари РФ точно будуть.

Якщо ракета чи "шахед" влучає не прямо в обладнання, а поряд, то ці споруди захищають від уламків, від того, щоб трансформатори не займалися.

"Бо трансформатор – це що? По суті, це велика бочка, в якій 20-30 тонн масла. І запалити цю бочку дуже легко, а загасити – майже неможливо. Якщо ти її обкладаєш біг-бегами, габіонами, блоками, то вірогідність того, що масло займеться, зменшується", – сказав Сахарук.

Це стосується й іншого обладнання, яке розташоване на підстанціях чи на станціях. Але якщо буде пряме влучання зверху, то захист не допоможе.

"А якщо прилітає в одне місце три-чотири ракети, то цей захист не працює – треба тільки збивати ракети", – зауважив виконавчий директор ДТЕК.

Що відомо про підготовку до зими

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.