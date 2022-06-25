У Дубліні відбудеться фестиваль українського кіно
В Ірландському кіноінституті пройде фестиваль Untold Ukraine Film Festival українського кіно, вторговані за квитки кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу українцям
Про це повідомили в кінокомпанії "Артгауз Трафік".
Фестиваль приходитиме з 2 по 27 липня в Ірландському кіноінституті. Захід організувала кінокомпанія "Артгауз Трафік" спільно з проєктом "Untold Ukraine".
Фестиваль відкриє coming-of-age стрічка "Стоп-Земля" Катерини Горностай. Також глядачам запропонують проглянути стрічки сучасного українського кінематографа, як-от: "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса, "Відблиск" Валентина Васяновича, "Жива ватра" Остапа Костюка та "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.
- 3 червня у ДержКіно України повідомили, що дві українські короткометражки "Джордан 96" та "Оператор Вікторія" відібрали на фестиваль Palm Springs ShortFest. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Палм-Спрінгс – один із найбільших кінофестивалів короткометражного кіно у світі, в межах якого демонструються фільми різних жанрів. Переможців фестивалю автоматично номінують на "Оскар" та BAFTA Awarads.
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