У Дубліні відбудеться фестиваль українського кіно

Про це повідомили в кінокомпанії "Артгауз Трафік".

Фестиваль приходитиме з 2 по 27 липня в Ірландському кіноінституті. Захід організувала кінокомпанія "Артгауз Трафік" спільно з проєктом "Untold Ukraine".



Фестиваль відкриє coming-of-age стрічка "Стоп-Земля" Катерини Горностай. Також глядачам запропонують проглянути стрічки сучасного українського кінематографа, як-от: "Маріуполіс" Мантаса Кведаравічюса, "Відблиск" Валентина Васяновича, "Жива ватра" Остапа Костюка та "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.

3 червня у ДержКіно України повідомили, що дві українські короткометражки "Джордан 96" та "Оператор Вікторія" відібрали на фестиваль Palm Springs ShortFest. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Палм-Спрінгс – один із найбільших кінофестивалів короткометражного кіно у світі, в межах якого демонструються фільми різних жанрів. Переможців фестивалю автоматично номінують на "Оскар" та BAFTA Awarads.

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