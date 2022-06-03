Дві українські короткометражки відібрали на фестиваль Palm Springs ShortFest
Стрічки "Джордан 96" та "Оператор Вікторія" номіновано на один із найбільших кінофестивалів короткого метру Palm Springs ShortFest, який відбувається у Каліфорнії
Про це повідомили ДержКіно України.
Обидва фільми виробництва кінопродакшену ForeFilms та створені за підтримки Держкіно.
Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів у Палм-Спрінгс (The Palm Springs International ShortFest) – один із найбільших кінофестивалів короткометражного кіно у світі, в межах якого демонструються фільми різних жанрів. Переможців фестивалю автоматично номінують на "Оскар" та BAFTA Awarads.
Короткометражний фільм Анни Яценко "Оператор Вікторія" розповідає про операторку кол-центру Служби психологічної підтримки, яка переживає складні токсичні взаємовідносини із наркозалежним чоловіком.
"Коли я задумувала цей фільм, я й сама знаходилась в життєвій кризі, як то кажуть. Багато хто з режисерів створює кіно як пропрацювання свого життєвого досвіду. Вже працюючи над фільмом із командою, я дізналася, що я не одна "заблукала" і шукаю виходу із кризи. А тепер вже і глядачі можуть отримати цей психотерапевтичний досвід і відповіді, або ж прийдуть до запитань у власному житті", - розповіла режисерка.
Фільм "Джордан’96" – дебют режисерки Катерини Лесик. Стрічка заснована на реальній історії, яка трапилась із батьками авторки напередодні її народження. Дія фільму розгортається у середині 90-х у провінційному містечку. 18-річний Андрій допомагає у пошуках зниклого друга-однокласника Жені, батько якого – місцевий кримінальний авторитет. Він не відпустить Андрія, поки не дізнається правди.
"Я дуже рада, що імена українських режисерів продовжують звучати у світі, а українські фільми – жити своє життя на великих міжнародних екранах. Зараз, як ніколи, важливо, щоб іноземний глядач чув і бачив нас", - сказала Катерина Лесик.
- 29 травня визначилися переможці Каннського кінофестивалю. Володарем головної нагороди Каннського кінофестивалю - "Золотої пальмової гілки" - став фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник печалі".
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