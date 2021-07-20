У двох областях показники не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на 20 липня в Одеській і Тернопільській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: в Одеській області він становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.

Ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менш як два показники.



