У двох областях показники не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Станом на 20 липня в Одеській і Тернопільській областях "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій: в Одеській області він становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській - 88,9%.
Ці області перебувають у "зеленій" зоні карантину, оскільки для того, щоб області потрапили в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менш як два показники.
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