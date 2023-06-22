Про це розповів тимчасовий голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич в етері Еспресо

"Дворічна перебуває під тиском (росіян, - ред.) чотири місяці. Це зона активних бойових дій, обстрілів. У Дворічній майже не залишилося місцевих мешканців. Якщо до "гарячої" фази там жило близько 4 тис. людей, то зараз залишилося, за нашими підрахунками, 60–70 мешканців", - наголосив він.

За словами Андрія Канашевича, ці місцеві не хочуть виїжджати, попри роз'яснювальну роботу влади. Близько 2 тис. людей залишається на 5-кілометровій смузі від кордону, лінії фронту.