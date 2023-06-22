У Дворічній на Харківщині залишається 60–70 мешканців, - тимчасовий голова Куп'янської РВА Канашевич
У Дворічній на Харківщині, де тривають активні бої, із 4 тис. мешканців станом на 22 червня залишилося 60–70
Про це розповів тимчасовий голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич в етері Еспресо
"Дворічна перебуває під тиском (росіян, - ред.) чотири місяці. Це зона активних бойових дій, обстрілів. У Дворічній майже не залишилося місцевих мешканців. Якщо до "гарячої" фази там жило близько 4 тис. людей, то зараз залишилося, за нашими підрахунками, 60–70 мешканців", - наголосив він.
За словами Андрія Канашевича, ці місцеві не хочуть виїжджати, попри роз'яснювальну роботу влади. Близько 2 тис. людей залишається на 5-кілометровій смузі від кордону, лінії фронту.
- 21 червня в Харківській області російські терористичні війська активізували свої дії на Куп'янському напрямку, тому Україна евакуювала всіх дітей із прикордонних населених пунктів.
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