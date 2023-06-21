Війська РФ активізувалися на Куп'янському напрямку. Україна евакуювала всіх дітей з прикордонних населених пунктів

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Останнім часом фіксуємо активізацію російських окупантів. Ворог концентрує на цьому напрямку війська, посилив обстріли Сил оборони України, активно використовує ДРГ та проводить розвідки. Однак росіяни отримують рішучу відсіч від ЗСУ - несуть втрати та не мають успіху", - йдеться у повідомленні.

Зараз у Куп'янській громаді проживає близько 11 тис. людей. Українська влада вже евакуювала усіх дітей з прикордонних населених пунктів Куп'янщини.

"Усі служби приведені до посиленої готовності, і у випадку необхідності ми зможемо евакуювати людей з цього напрямку. Продовжуємо працювати над відновленням електропостачання на Куп'янщині, але ворог постійними обстрілами завдає енергетичній інфраструктурі нової шкоди. Наші енергетики працюють фактично цілодобово, намагаючись ліквідувати пошкодження максимально швидко", - додав Синєгубов.