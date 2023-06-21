Війська РФ активізувалися на Куп'янському напрямку. Україна евакуювала всіх дітей з прикордонних населених пунктів
У Харківській області російські терористичні війська активізували свої дії на Куп'янському напрямку
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Останнім часом фіксуємо активізацію російських окупантів. Ворог концентрує на цьому напрямку війська, посилив обстріли Сил оборони України, активно використовує ДРГ та проводить розвідки. Однак росіяни отримують рішучу відсіч від ЗСУ - несуть втрати та не мають успіху", - йдеться у повідомленні.
Зараз у Куп'янській громаді проживає близько 11 тис. людей. Українська влада вже евакуювала усіх дітей з прикордонних населених пунктів Куп'янщини.
"Усі служби приведені до посиленої готовності, і у випадку необхідності ми зможемо евакуювати людей з цього напрямку. Продовжуємо працювати над відновленням електропостачання на Куп'янщині, але ворог постійними обстрілами завдає енергетичній інфраструктурі нової шкоди. Наші енергетики працюють фактично цілодобово, намагаючись ліквідувати пошкодження максимально швидко", - додав Синєгубов.
- 21 червня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янському напрямку понад два тижні ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ підрозділами "Шторм Z".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе