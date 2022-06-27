У Ердогана розповіли, чому Туреччина не запроваджує санкції проти Росії
Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вони принесуть більше шкоди його країні, ніж Москві
Про це Калін сказав у інтерв'ю Haberturk.
"Ми не запроваджуємо санкції проти Росії після війни в Україні. Звісно, ми повинні захищати інтереси нашої країни. Тут має бути в дії сторона, якій РФ може довіряти. Хто зрештою буде розмовляти з Росією, якщо всі спалять мости? Наші економічні відносини мають такий характер, що введення санкцій завдасть економіці Туреччини більше шкоди, ніж Росії", - сказав Калін.
Він додав, що Анкара дотримується політики балансу з Росією.
"Ми маємо енергетичні відносини з Росією. Оскільки ми залежимо від іноземних джерел енергії, ми розвиваємо відносини з Росією, так само як з Іраном", - зазначив Калін.
- 14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.
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