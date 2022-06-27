Про це Калін сказав у інтерв'ю Haberturk.

"Ми не запроваджуємо санкції проти Росії після війни в Україні. Звісно, ​​ми повинні захищати інтереси нашої країни. Тут має бути в дії сторона, якій РФ може довіряти. Хто зрештою буде розмовляти з Росією, якщо всі спалять мости? Наші економічні відносини мають такий характер, що введення санкцій завдасть економіці Туреччини більше шкоди, ніж Росії", - сказав Калін.

Він додав, що Анкара дотримується політики балансу з Росією.

"Ми маємо енергетичні відносини з Росією. Оскільки ми залежимо від іноземних джерел енергії, ми розвиваємо відносини з Росією, так само як з Іраном", - зазначив Калін.

14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.

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