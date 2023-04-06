У ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів Україні з власних складів, а виробництво нових обговорюють, - Politico
У рамках програми надання 1 млн боєприпасів для України країни ЄС досягли згоди щодо передачі снарядів зі складів, а деталі замовлення нових ще обговорюють
Про це повідомляє Politico.
За даними поінформованих співрозмовників видання, посли ЄС у середу не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.
Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів – тільки з компаніями ЄС чи й зовнішніми виробниками теж. За даними Politico, Франція підтримує перший варіант разом із Грецією та Кіпром, які не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.
Щодо іншої частини плану – передання Україні боєприпасів із власних складів – посли ЄС змогли досягти згоди, і відповідний юридичний документ, як очікується, буде опублікований наступного тижня.
- Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців. План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.
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