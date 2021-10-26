У ЄС рекомендували бустерні щеплення вакциною Moderna 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



За даними регулятора, третя доза вакцини Moderna, введена через 6-8 місяців після другої, призвела до підвищення рівня антитіл.



Рішення EMA є рекомендаційним, питання вакцинації бустерними щепленнями вирішуватиме кожна країна ЄС самостійно залежно від епідеміологічної ситуації.



Раніше регулятор ЄС рекомендував бустерні щеплення вакциною Comirnaty від компанії BioNTech/Pfizer.



Бустерні щеплення вже почали робити в Ірландії, Італії, Німеччині та Франції, не чекаючі на рекомендації ЕМА.



Крім того, третіми дозами вакцин роблять щеплення у Великій Британії, США, Ізраїлі та деяких інших країнах.



Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що наразі немає достатніх доказів необхідності бустерних щеплень, а додаткові дози вакцини можна передати країнам, де багато людей не отримали навіть першого щеплення.

Нагадаємо, МОЗ України не розглядає можливості провдення бустерних щеплень, натомість планує у 2022 році провести повторну вакцинацію населення від коронавірусу.

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