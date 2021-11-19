У ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19
Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck
Про це повідомляє EMA.
“Комітет ЕМА з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання препарату Lagevrio (також відомого як "Молнупіравір") для лікування COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Препарат можна використовувати для лікування дорослих, які хворіють коронавірусом, але які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
Як зазначається, Lagevriо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.
- Нагадаємо, в Україні почали плацебо-контрольовані дослідження таблеток від коронавірусу, створених компаніями Pfizer і Merck.
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