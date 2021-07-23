У ЄС схвалили використання COVID-вакцини Moderna для підлітків

Про це повідомляє пресслужба EMA.



Застосування вакцини буде таким же, як і у людей віком від 18 років. Її застосовують через два щеплення з інтервалом у чотири тижні.



Проводилось дослідження за участю 3732 дітей у віці від 12 до 17 років, яке показало, що вакцина викликала таку ж реакцію, як і у людей 18-25 років.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів дозволило робити щеплення вакциною від коронавірусу Pfizer дітей віком від 12 до 15 років.

У Євросоюзі з 1 червня почались щеплення дітей з 12 років від коронавірусу.