У Естонії винайшли назальний спрей для захисту від коронавірусу

Про це повідомляє Postimees.

Винахідники стверджують, що лабораторні дослідження спрею з антитілами до коронавірусу, розробленого в співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність в блокуванні усіх штамів COVID-19 включно із "Дельтою".

"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни вірусу та активно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав науковий директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, Март Устав.

Департаментом здоров'я Естонії вже дозволив виробляти та продавати сперй BioBlock

У жовтні 2020 року повідомлялося, що вчені з Гонконгського університету завершили роботу над спеціальним носовим спреєм, що містить вакцину водночас від звичайного грипу та COVID-19: наступного місяця почнуться його випробування на людях.

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