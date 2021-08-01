У Естонії винайшли назальний спрей для захисту від коронавірусу
Естонські винахідники заявили, що розробили назальний спрей, який захищає від усіх штамів COVID-19
Про це повідомляє Postimees.
Винахідники стверджують, що лабораторні дослідження спрею з антитілами до коронавірусу, розробленого в співпраці з естонськими компаніями та університетами, довели його ефективність в блокуванні усіх штамів COVID-19 включно із "Дельтою".
"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни вірусу та активно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - сказав науковий директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, Март Устав.
Департаментом здоров'я Естонії вже дозволив виробляти та продавати сперй BioBlock
- У жовтні 2020 року повідомлялося, що вчені з Гонконгського університету завершили роботу над спеціальним носовим спреєм, що містить вакцину водночас від звичайного грипу та COVID-19: наступного місяця почнуться його випробування на людях.
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