У Єврокомісії промову Путіна на Валдайському форумі назвали "орвеллівською"

Свою думку з цього приводу висловила речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі, передає одне з українських ЗМІ.

"Як на мене, цю промову не можна назвати інакше як орвеллівською. У промові Путіна неправильне - це правильне, правильне - це неправильне, правда - це "неправда", а неправда називається правдою", - наголосила речниця.

Вона нагадала всім, що російська агресія створила відчутні наслідки для всього світу.

"Дозвольте нагадати про деякі факти - що це Росія веде протиправну неспровоковану агресивну війну проти України, що це російські збройні сили стоять за звірствами у Сирії та воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, проти жінок і дітей. Це факт, що це Росія кричуще порушує міжнародне законодавство і Хартію ООН, що це дії Росії загрожують миру й безпеці не лише у Європі - російська агресія створила відчутні наслідки для всього світу", - додала вона.

27 жовтня Путін виступив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Москві. Свій виступ Путін почав зі звинувачень на адресу Заходу, який буцімто "все звалює" на Кремль. Путін заявив що Заходу доведеться розпочати розмову про "спільне майбутнє".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії".

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