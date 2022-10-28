У Єврокомісії промову Путіна на Валдайському форумі назвали "орвеллівською"
У Єврокомісії назвали промову президента Росії Володимира Путіна на Валдайському форумі "орвеллівською"
Свою думку з цього приводу висловила речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі, передає одне з українських ЗМІ.
"Як на мене, цю промову не можна назвати інакше як орвеллівською. У промові Путіна неправильне - це правильне, правильне - це неправильне, правда - це "неправда", а неправда називається правдою", - наголосила речниця.
Вона нагадала всім, що російська агресія створила відчутні наслідки для всього світу.
"Дозвольте нагадати про деякі факти - що це Росія веде протиправну неспровоковану агресивну війну проти України, що це російські збройні сили стоять за звірствами у Сирії та воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, проти жінок і дітей. Це факт, що це Росія кричуще порушує міжнародне законодавство і Хартію ООН, що це дії Росії загрожують миру й безпеці не лише у Європі - російська агресія створила відчутні наслідки для всього світу", - додала вона.
- 27 жовтня Путін виступив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Москві. Свій виступ Путін почав зі звинувачень на адресу Заходу, який буцімто "все звалює" на Кремль. Путін заявив що Заходу доведеться розпочати розмову про "спільне майбутнє".
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії".
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