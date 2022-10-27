Хотів увійти в історію як завойовник, а увійде як темна пляма, - Подоляк про амбіції Путіна
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував амбіції Путіна та порадив йому "бути обережнішим з бажаннями"
Про це він пише у своєму twitter.
Він зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії". Він також наголосив, що наступні покоління вивчатимуть його помилки та злочини, а не перемоги.
- Раніше Михайло Подоляк заявив, що світові треба переоцінити іранське питання після появи доказів використання Росією іранських дронів-камікадзе.
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