Про це він пише у своєму twitter.

Він зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії". Він також наголосив, що наступні покоління вивчатимуть його помилки та злочини, а не перемоги.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що світові треба переоцінити іранське питання після появи доказів використання Росією іранських дронів-камікадзе.

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