Світ має переглянути іранське питання після доказів використання Росією іранських дронів, – Подоляк
Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента заявив, що світові треба переоцінити іранське питання після появи доказів використання Росією іранських дронів-камікадзе
Про це Подоляк написав у Твіттері.
"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка – це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку в цій темі: РФ використовує дрони іранських терористів для нападу на українські міста", – йдеться в дописі Подоляка.
Нагадаємо, президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських дронів в Україні
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