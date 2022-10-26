Світ має переглянути іранське питання після доказів використання Росією іранських дронів, – Подоляк

Про це Подоляк написав у Твіттері.

"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка – це качка. Іцхак Герцог офіційно поставив крапку в цій темі: РФ використовує дрони іранських терористів для нападу на українські міста", – йдеться в дописі Подоляка.

If something looks like a duck, swims like a duck,and quacks like a duck — it‘s a duck. @Isaac_Herzog officially put an end to this topic: RF uses Iranian terrorist drones to attack ???????? cities. This requires world to reassess the Iranian issue. And new approaches to its solution. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 26, 2022

Нагадаємо, президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських дронів в Україні