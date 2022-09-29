Про це повідомляє Reuters.

Зараз у деяких європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб упоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільних телефонів, заявили чотири керівники телекомунікаційних компаній.

Країни Європейського Союзу, включно з Францією, Швецією, Італією та Німеччиною, намагаються забезпечити продовження зв'язку, навіть якщо відключення електроенергії призведе до виснаження резервних батарей, встановлених на тисячах стільникових антен.

Видання зазначає, що у Європі майже пів мільйона телекомунікаційних веж, і більшість із них мають резервні батареї, яких вистачає приблизно на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

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