В Європі готуються до перебоїв у роботі мобільного зв'язку
Європа готується до перебоїв у роботі мобільного зв'язку через економію електроенергії, викликану шантажем РФ
Про це повідомляє Reuters.
Зараз у деяких європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб упоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільних телефонів, заявили чотири керівники телекомунікаційних компаній.
Країни Європейського Союзу, включно з Францією, Швецією, Італією та Німеччиною, намагаються забезпечити продовження зв'язку, навіть якщо відключення електроенергії призведе до виснаження резервних батарей, встановлених на тисячах стільникових антен.
Видання зазначає, що у Європі майже пів мільйона телекомунікаційних веж, і більшість із них мають резервні батареї, яких вистачає приблизно на 30 хвилин для роботи мобільних антен.
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