У Європі масово скасовують авіарейси через виверження вулкана Етна

Про це пише Schengenvisainfo.

Найактивніший вулкан Європи обсипав товстим шаром попелу не тільки злітно-посадочні смуги, а й кілька міст. Влада аеропорту заявила, що уважно стежить за ситуацією і відновить польоти, як тільки дозволять умови.

Зазначено, що шар попелу серед інших випав на Катанію – найбільше місто в регіоні. Багато рейсів були скасовані або перенаправлені в аеропорт Комізо, утім більшість перенесли.

Окрім виверження вулкана, Італія зіткнулася зі смертельними повенями у північному регіоні Емілії-Романьї, внаслідок яких загинули 15 людей та 36 000 людей було евакуйовано.