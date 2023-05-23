У Європі масово скасовують авіарейси через виверження вулкана Етна
Авіакомпанії скасовують рейси через виверження вулкана Етна в Італії - Сицилію накрив дощ із попелу, найближчий аеропорт закрився
Про це пише Schengenvisainfo.
Найактивніший вулкан Європи обсипав товстим шаром попелу не тільки злітно-посадочні смуги, а й кілька міст. Влада аеропорту заявила, що уважно стежить за ситуацією і відновить польоти, як тільки дозволять умови.
Зазначено, що шар попелу серед інших випав на Катанію – найбільше місто в регіоні. Багато рейсів були скасовані або перенаправлені в аеропорт Комізо, утім більшість перенесли.
Окрім виверження вулкана, Італія зіткнулася зі смертельними повенями у північному регіоні Емілії-Романьї, внаслідок яких загинули 15 людей та 36 000 людей було евакуйовано.
- В Італії через потужні дощі затопило понад 20 міст. Департамент цивільного захисту оголосив найвищий (червоний) рівень погодної небезпеки. Уряд Італії запровадив в регіоні Емілія-Романья режим надзвичайної ситуації.
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