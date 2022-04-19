Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.



"Координуємо зусилля заради спільної мети – притягнення РФ до відповідальності. Сьогодні зібралося понад 100 учасників цього процесу: члени ССГ від України, Литви та Польщі, представники країн, які розпочали власні національні розслідування щодо війни в Україні та зацікавлених держав, представлених у Євроюсті", - написала Венедіктова.



Генеральна прокурорка України висловила вдячність президенту Євроюсту Ладіславу Хамрану за платформу плідної співпраці. Венедіктова також вказала на "чіткі сигнали і реальні кроки підтримки від Комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса". Надважливою, на її думку, є участь у координаційному засіданні прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана,

команда якого наразі продовжує своє незалежне розслідування в Україні.



"На закритій сесії ми детально обговорили із колегами по Спільній слідчій групі питання співпраці та подальші спільні кроки. Як і Україна, Литва і Польща розпочали масштабну роботу з отримання свідчень від українських біженців, збір фото- та відеоматеріалів і інших доказів. Також важлива присутність представників країн ССГ при проведенні слідчих дій безпосередньо на території України, що значно посилить наші спроможності щодо збору доказів звірств РФ на нашій землі", - констатувала Генеральна прокурорка України.



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