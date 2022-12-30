У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО

Про це повідомляє YLE з посиланням на заяву Кайкконена.

"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - сказав він.

Відомо, що саміт НАТО, про який згадує міністр оборони, відбудеться в столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

На думку міністра оборони Фінляндії, країна відповідає критеріям членства в НАТО і зобов’язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, підписаного разом зі Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.

За словами Кайкконена, фінські компанії є конкурентоспроможними, але міжнародний ринок озброєнь є дуже конкурентним. Прикладом наводить компанію Patria, яка після складних років нині досягла значних нових угод.

"Маючи сильну власну оборонну промисловість, ми також зміцнюємо власну оборону і безпеку постачання", - сказав він.

Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО 5 липня.

12 липня президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію до Сенату протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу. Відомо, що законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території.

3 листопада генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу. "Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їх вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві", - сказав він.

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