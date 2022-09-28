Про це повідомляє CNN із посиланням на прикордонну службу Фінляндії.

Зазначається, що тільки 27 вересня до країни в'їхали 7052 росіян. Загалом потік через кордон зріс удвічі в порівнянні з часами до оголошення мобілізації в РФ. Нині прикордонна служба нарахувала вже понад 50 тисяч росіян, які прибули до країни з 21 вересня.

За словами голови відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Пітканітті, на минулих вихідних в сусідню Фінляндію через її сухопутний кордон прибуло рекордне число росіян. Загалом за суботу та неділю це число становило 16 886 осіб. Багато з цієї кількості були "транзитом до інших країн".

Відомо, що Фінляндія та Росія мають спільний сухопутний кордон протяжністю 1340 км із кількома пунктами пропуску.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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