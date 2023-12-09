У Фінляндії українці вийшли на протест проти відмови екстрадувати бойовика РФ Петровського

Про це інформує Yle.

Зазначається, що акцію організувало Товариство українців у Фінляндії, яке закликало українців протестувати проти звільнення воєнного злочинця. Дехто з присутніх тримав українські прапори.

"Сьогодні Верховний суд виніс рішення, згідно з яким росіянин Ян Петровський не може бути екстрадований в Україну. Суд відпустив його, але прикордонна служба клопотала про затримання чоловіка", - нагадують у виданні.

Довідка. Ян Петровський народився в Радянському Союзі, раніше тривалий час проживав у Норвегії. Став відомим у цій країні через свої ультраправі зв’язки. За даними норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, яке воювало на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала Петровського до Росії 2016 року, оскільки він вважався загрозою безпеці. 2017 року чоловік дав інтерв’ю російському новинному сайту Meduza. Він називає себе "російським націоналістом і патріотом".