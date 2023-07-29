Про це повідомляє Міграційна служба Фінляндії.

"Міграційна служба Фінляндії нещодавно вирішила закрити вісім центрів прийому. Перед закриттям потужність перевищувала попит з точки зору готовності. Тому було вирішено закрити центри з найвищими загальними витратами. Ми очікуємо, що зі зменшенням кількості клієнтів пропускна здатність приймальні ще наблизиться до рівня довоєнного періоду в Україні", - заявила директорка приймального пункту Еліна Нурмі.

Зазначається, що в останні роки кількість біженців була помірною. Однак після російського вторгнення до Фінляндії прибуло понад 60 тисяч людей, які просили тимчасовий захист.

Для обслуговування біженців по всій країні було відкрито майже 100 нових центрів прийому. Зазначається, що до російського вторгнення у Фінляндії працювало 20 приймальників-розподільників і сім відділень для неповнолітніх.

Згідно з інформацією від Міграційної служби, у цьому році на отримання посвідки на проживання у Фінляндії можуть претендувати понад 45 тисяч осіб, які залишили Україну торік.