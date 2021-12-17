У фракції "Голос" змінилось керівництво, її очолила Устінова

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Устінова стала головою фракції, а Юлія Клименко - її заступницею.



"Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев‘ятого скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії "Голос" обрано Клименко Юлію Леонідівну", – сказав Корнієнко.



Раніше фракцію очолював нардеп Ярослав Железняк. На брифінгу голови Ради Руслана Стефанчука він заявив, що "Корнієнко здійснив кримінальний злочин за вказівкою очільника Офісу президента Андрія Єрмака". У свою чергу, Стефанчук сказав, що готовий провести зустріч з Железняком для з'ясування всіх деталей.



Железняк в telegram виклав свою позицію: "До ОАСК подали позов кілька годин тому для зупинення положення про фракцію; ручний віце-спікер Корнієнко без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів і оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції"/

Нагадаємо, семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.

Пізніше 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції

Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що головною причиною створення депутатського об’єднання "Справедливість" є некомпетентне керівництво партії та відхилення від основних ідей, з якими вони йшли на вибори.