У фракції "Голос" змінилось керівництво, її очолила Устінова
Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", її очолила Олександра Устінова замість Ярослава Железняка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Устінова стала головою фракції, а Юлія Клименко - її заступницею.
"Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради" повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді України дев‘ятого скликання. Заступником голови депутатської фракції політичної партії "Голос" обрано Клименко Юлію Леонідівну", – сказав Корнієнко.
Раніше фракцію очолював нардеп Ярослав Железняк. На брифінгу голови Ради Руслана Стефанчука він заявив, що "Корнієнко здійснив кримінальний злочин за вказівкою очільника Офісу президента Андрія Єрмака". У свою чергу, Стефанчук сказав, що готовий провести зустріч з Железняком для з'ясування всіх деталей.
Железняк в telegram виклав свою позицію: "До ОАСК подали позов кілька годин тому для зупинення положення про фракцію; ручний віце-спікер Корнієнко без наявності будь-яких документів пішов на порушення законів і оголосив про призначення ручних депутатів Єрмака на посаду голови та заступника нашої фракції"/
- Нагадаємо, семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.
- Пізніше 10 народних депутатів фракції "Голосу" заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість" через невдоволення діями керівництва партії та фракції
- Народна депутатка Олександра Устінова заявила, що головною причиною створення депутатського об’єднання "Справедливість" є некомпетентне керівництво партії та відхилення від основних ідей, з якими вони йшли на вибори.
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